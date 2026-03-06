Al San Gerardo per la prima volta intervento di simpaticectomia contro l’eccessiva sudorazione

All’Ospedale San Gerardo è stato effettuato per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa con tecnica robotica, destinato a trattare una grave forma di iperidrosi compensatoria, una condizione di sudorazione eccessiva che si manifesta dopo interventi precedenti. L’operazione rappresenta un passo importante nella gestione di questa problematica clinica.

All'Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.

Al San Gerardo la sudorazione eccessiva si cura con il robotL'ospedale monzese è uno dei centri più importanti per il trattamento dell'iperidrosi, con pazienti che arrivano da tutta Italia.

