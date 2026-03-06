Al prossimo Hellfest, in Francia, verrà inaugurata una statua dedicata a Ozzy Osbourne. La cerimonia avverrà durante la prossima edizione del festival, che si svolgerà dal 18 al 21 giugno. La statua sarà esposta come omaggio al famoso cantante e musicista nel corso dell’evento.

Anche l’Hellfest onorerà Ozzy Osbourne con una statua che verrà inaugurata nella prossima edizione del festival che si terrà in Francia dal 18 al 21 giugno. L’annuncio è arrivato dalla vedova del principe delle tenebre, Sharon, durante la conferenza dell’industria musicale MIDEM tenutasi a Cannes, in Francia, nel corso della quale è stato mostrata l’effige in anteprima: “Oh, eccolo lì. Guardalo, un dio delle rocce. Sarà inaugurata all’Hellfest, il 18 giugno. E tutta la famiglia sarà lì a vederlo. Ed è un tributo davvero grandioso. È incredibile. Quindi, non posso che ringraziare il direttore dell’Hellfest, Ben Barbaud. Dio ti benedica e basta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Al prossimo Hellfest sarà inaugurata una statua in onore di Ozzy Osbourne

