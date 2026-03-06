Al cinema tornano le matinée | tra i titoli il capolavoro di Jean-Luc Godard À bout de souffle e The Bride
Domenica 8 marzo, al Cinema Eliseo si terrà di nuovo la matinée, un appuntamento che permette di vedere alcuni film in contemporanea. Tra i titoli in programma ci sono il classico di Jean-Luc Godard
Domenica 8 marzo, il Cinema Eliseo rinnova l'appuntamento con la sua matinée, una formula che unisce il piacere della convivialità a quello del grande schermo. A partire dalle ore 9.30, il pubblico sarà accolto dalla colazione a cura di CineCaffè, mentre dalle ore 10.30 inizieranno le proiezioni sul grande schermo. In occasione della matinée, il foyer del cinema ospiterà anche un market di locandine. "La Sposa" (The Bride) in versione originale con sottotitoli in italiano.L'attesa rilettura postmoderna di Maggie Gyllenhaal. Un Frankenstein solitario nella Chicago degli anni '30 riporta in vita una giovane donna.
«À bout de souffle» restaurato: Godard torna al cinemaA partire da lunedì 9 marzo 2026, il capolavoro di Jean-Luc Godard, «À bout de souffle», tornerà nelle sale cinematografiche italiane in una versione restaurata. La distribuzione è affidata alla Cinet ... it.blastingnews.com
Lunedì 9 marzo alle 21 in Viale dei Mille 39 la proiezione del celebre film di Jean-Luc Godard, presentato in versione restaurata. La serata sarà introdotta da Alessandro Leone, dell’associazione Cinequanon LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/fin - facebook.com facebook
