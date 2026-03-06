Un’agenzia di viaggi segnala che, sebbene non ci siano ancora disdette ufficiali, molti clienti si stanno facendo avanti per chiedere dettagli sulle prenotazioni future, che coprono un arco di sei mesi. Le richieste sono frequenti e riguardano principalmente informazioni e conferme, mentre i clienti manifestano una certa apprensione riguardo ai prossimi viaggi.

"Non ci sono ancora state disdette effettive, ma molti dei nostri clienti stanno chiamando o venendo in agenzia per ricevere informazioni sulle loro prenotazioni già pianificate da qui ai prossimi 6 mesi. Sono preoccupati e hanno paura a partire visto quello che sta accadendo in Medio Oriente" afferma Iacopo Maccanti, figlio del titolare della storica agenzia Asti Viaggi che ha sede sul Lungarno Pacinotti. Con l’intensificarsi delle azioni militari, infatti, l’intera area ha subito un’improvvisa escalation con un impatto immediato sulla sicurezza e sulla logistica dei viaggi, a partire dalla chiusura degli spazi aerei e dalle conseguenti cancellazioni di migliaia di voli in pochi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agenzia di viaggi: "I nostri clienti hanno paura"

