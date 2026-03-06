Magic Touch sta lavorando con le scuole dell'infanzia e del primo ciclo per trasformare arredi e spazi in ambienti didattici più innovativi e inclusivi. Le scuole sono impegnate negli ultimi mesi a progettare interventi concreti per migliorare le competenze di base, contrastare la dispersione e rafforzare l'inclusione. L’obiettivo è creare ambienti più funzionali e adatti alle esigenze degli studenti.

Negli ultimi mesi le scuole dell’infanzia e del primo ciclo sono chiamate a progettare interventi concreti per rafforzare le competenze di base, contrastare la dispersione e potenziare l’inclusione. Agenda Sud e i nuovi PON dedicati all’infanzia pongono particolare attenzione agli arredi scolastici innovativi e alla creazione di spazi flessibili, inclusivi e capaci di favorire la. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: avviso per enti locali, scadenza 3 marzo È stato pubblicato l’Avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, rivolto...

Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: avviso per enti locali, differimento apertura presentazione progetti al 17 febbraioÈ stato pubblicato l’Avviso pubblico del 3 febbraio per la fornitura di arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia, rivolto...

Una raccolta di contenuti su Agenda Sud e PON Infanzia come Magic....

Discussioni sull' argomento Agenda Sud e PON Infanzia: come Magic Touch trasforma arredi e spazi in ambienti didattici innovativi e inclusivi; Q-ETNA26: Quantum Extreme Technologies & Novel Applications.

Agenda Sud-Agenda Nord, scopri le attività formative e gli aspetti operativi: webinar gratuito di Fondazione Fenice il 17 Marzo 2026 ore 17.00Il Decreto ministeriale n. 175 (Agenda Sud) e il Decreto ministeriale n. 176 (Agenda Nord) sono inseriti nel Piano Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 e nel PNRR con l’obiettivo di attivare perco ... orizzontescuola.it

Agenda Sud: quando le prove INVALSI aiutano a migliorare la scuola (lo dicono i numeri)Per anni le prove INVALSI sono state usate dal sistema-paese (quasi) esclusivamente per raccontare quanto funzioni male la scuola italiana, in particolar modo al Sud rispetto al Nord. Solo dal 2023 ... tgcom24.mediaset.it

Progetto “Scena libera: Laboratori di espressione artistica e linguistica” (Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 AGENDA SUD Scuola Primaria ) CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-103 CUP: I14D25000400007 Modulo: La magia del palc - facebook.com facebook