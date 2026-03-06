Affari tuoi non vai in onda stop a Di Martino e Antonella Clerici tagliata | Rai cosa succede

Il programma Affari Tuoi, trasmesso da Rai 1 nel prime time, non andrà in onda nelle prossime settimane. La conduttrice Antonella Clerici è stata sostituita, mentre Stefano De Martino continuerà alla guida dello show. La decisione riguarda il palinsesto della rete, che ha apportato modifiche senza specificare i motivi ufficiali. La trasmissione rimane inattiva fino a nuovo avviso.

Nuovo cambio di palinsesto per il pubblico di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il programma non andrà in onda nella serata di venerdì 6 marzo 2026 a causa di una modifica improvvisa nella programmazione della rete. Si tratta di un nuovo stop dopo quello già registrato durante la settimana del Festival di Sanremo. Anche questa volta la sospensione è legata alla trasmissione di un grande evento sportivo internazionale che occuperà lo spazio dell’access prime time. Al posto del game show, la prima rete trasmetterà la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it

Affari Tuoi trasloca a Milano? La richiesta di Stefano De Martino e cosa ha detto Antonella ClericiUna battuta? Una fuga di notizie? O un annuncio mascherato? A sganciare la bomba è stata Antonella Clerici, durante un collegamento con Alfio Bottaro...

Stefano De Martino, Affari Tuoi si sposta. L’annuncio di Antonella ClericiÈ ufficialmente iniziato un periodo di grossi cambiamenti per Stefano De Martino.

Antonella Clerici ipnotizzata de Giucas Casella

Una raccolta di contenuti su Antonella Clerici.

Affari Tuoi, stasera salta la puntata: la Rai cancella De Martino e fa un favore a Gerry ScottiCambio di palinsesto su Rai 1: Affari Tuoi si ferma per una sera per lasciare spazio alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. libero.it

Stefano De Martino trasloca e porta Affari Tuoi a Milano, lo rivela Antonella ClericiAntonella Clerici fa gli auguri a Stefano De Martino per il prossimo Sanremo e svela che il conduttore lascia Roma e porta Affari Tuoi a Milano ... ultimenotizieflash.com

