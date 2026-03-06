Il difensore del Como, Marc Oliver Kempf, è finito nel mirino del Bologna per la prossima stagione. Kempf, che è un punto fisso della squadra di Fabregas, potrebbe lasciare i lombardi per trasferirsi in Serie A. La trattativa tra le due società è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

Punto fermo del Como di Fabregas, Marc Oliver Kempf potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con il centrale tedesco che sarebbe finito nel mirino del Bologna. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoblu, ormai rassegnati all’addio di Jhon Lucumì in vista della prossima stagione, starebbero valutando l’acquisto del difensore del Como per sistemare il proprio reparto centrale. Classe 1995, Kempf è un difensore molto attento nella zona arretrata del campo, ma molto pericoloso in fase offensiva, tanto che in questo campionato ha già totalizzato 4 reti. Il Bologna vorrebbe portarlo all’ombra delle due torri, sfruttando il fatto che il tedesco sia in scadenza di contratto nel giugno del 2027 e potrebbe arrivare in rossoblu per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Affare Kempf in Serie A, il difensore del Como piace al Bologna

Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 1-0, la sblocca Kempf!COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Pedro Felipe piace a mezza Serie B e anche in Serie A: qual è la priorità del difensore della Juventus Next GenVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Tutti gli aggiornamenti su Affare Kempf.

Argomenti discussi: Serie A, Como-Lecce 3-1: rimonta firmata Douvikas, Rodriguez e Kempf. Fabregas vola al quinto posto; Como, Fabregas verso Cagliari: Kempf sta bene. Ecco in cosa Douvikas deve migliorare.