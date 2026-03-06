Aeroporto di Malpensa tentano la spedizione di un cranio di orso bruno | il provvedimento delle autorità

A Malpensa, le autorità hanno sequestrato un cranio di orso bruno nascosto in una spedizione non dichiarata. L'oggetto è stato intercettato durante i controlli e l'importatore è stato sanzionato per aver violato le norme CITES. Il cranio, non registrato, è stato rimosso e il procedimento legale è in corso.

Un sequestro e una sanzione amministrativa, questo il bilancio di un'operazione condotta presso l'aeroporto di Malpensa, dove le autorità hanno intercettato una spedizione contenente un cranio di orso bruno non dichiarato, in violazione delle norme CITES. L'intervento è stato effettuato nell'ambito dei controlli doganali per la tutela delle specie protette.