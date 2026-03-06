Aderenze da cesareo | perché succedono e cosa fare se hai dolore

Il parto cesareo è un intervento chirurgico che può comportare delle aderenze, ossia tessuti cicatriziali che si formano tra organi o tra organi e la parete addominale. Questi fenomeni possono causare dolore o complicazioni post-operatorie. Quando si presentano sintomi o fastidi, è importante consultare un medico per valutare la situazione e individuare eventuali trattamenti.

Asintomatiche o non riconducibili al parto: tutto quello che c'è da sapere per riconoscere le aderenze e gestirle correttamente. Il parto cesareo è a tutti gli effetti un intervento chirurgico. E come tale può portare a diverse conseguenze. Tra cui le cosiddette aderenze da cesareo. Le evidenze della letteratura scientifica riportate dall’International Journal of Gynecology & Obstetrics, mostrano che dopo un primo cesareo le aderenze si formano nel 46-65% delle donne. Con un secondo intervento la stima va dal 24% al 46%, con il terzo dal 43% al 75%, con il quarto si arriva fino all’83%. Questi numeri indicano chiaramente che più cesarei si affrontano, più il rischio aumenta in modo rilevante. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Aderenze da cesareo: perché succedono e cosa fare se hai dolore Cosa fare se hai uno Spid Poste e non vuoi pagarlo da febbraioDalle alternative gratuite allo SPID alla Carta d’Identità Elettronica: cosa fare per continuare ad accedere ai servizi pubblici senza pagare un... Leggi anche: Lotteria Italia: cosa fare se hai vinto, come riscuotere e tasse