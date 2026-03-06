Aderenze da cesareo | perché succedono e cosa fare se hai dolore

Il parto cesareo è un intervento chirurgico che può causare aderenze, una condizione in cui i tessuti si attaccano tra loro in modo anomalo. Questi fenomeni sono piuttosto comuni dopo l’intervento e possono portare a dolore o fastidio. Se si avverte disagio, è importante consultare un medico specialista per valutare le possibili soluzioni e gestire la situazione nel modo più appropriato.

Il parto cesareo è a tutti gli effetti un intervento chirurgico. E come tale può portare a diverse conseguenze. Tra cui le cosiddette aderenze da cesareo. Le evidenze della letteratura scientifica riportate dall' International Journal of Gynecology & Obstetrics, mostrano che dopo un primo cesareo le aderenze si formano nel 46-65% delle donne. Con un secondo intervento la stima va dal 24% al 46%, con il terzo dal 43% al 75%, con il quarto si arriva fino all'83%. Questi numeri indicano chiaramente che più cesarei si affrontano, più il rischio aumenta in modo rilevante. Non è un caso (anche se le ragioni vanno oltre le aderenze) che l'indicazione degli ultimi anni è di ricorrere al taglio cesareo solamente quando strettamente necessario.