Addio ombrelloni a pagoda e sedie di plastica | Lecco ha le sue nuove regole per i dehors

A Lecco sono state introdotte nuove regole per i dehors, che prevedono l’uso di tavolini allineati e ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, scelti in colori neutri. Le strutture devono integrarsi con le facciate storiche degli edifici, e sono stati vietati gli ombrelloni a pagoda e le sedie di plastica. Le modifiche riguardano l’aspetto estetico e la disposizione degli arredi nelle aree pubbliche.

Approvate dalla giunta le linee guida per tavolini, gazebo e strutture esterne dei locali. Ecco cosa cambia per bar e ristoranti del centro città, con entrata a pieno regime dal 2028. Tavolini allineati, ombrelloni rigorosamente quadrati o rettangolari, colori neutri e strutture che dialogano con le facciate storiche degli edifici. Addio, invece, a pagode colorate, moquette sul selciato e impianti di climatizzazione a vista. Da oggi il Comune di Lecco ha le sue regole per i dehors: la giunta ha approvato le nuove linee guida per l'occupazione di suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e locali di somministrazione, frutto di un lavoro condiviso con Confcommercio Lecco.