Addio ombrelloni a pagoda e sedie di plastica | Lecco ha le sue nuove regole per i dehors

A Lecco sono state introdotte nuove norme per i dehors, che prevedono l’eliminazione delle ombrelloni a pagoda e delle sedie di plastica. I nuovi allestimenti devono prevedere tavolini allineati, ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, e colori neutri, in modo da integrarsi con le facciate storiche degli edifici. Le regole stabiliscono anche che le strutture devono dialogare con l’ambiente circostante.

Approvate dalla giunta le linee guida per tavolini, gazebo e strutture esterne dei locali. Ecco cosa cambia per bar e ristoranti del centro città, con entrata a pieno regime dal 2028. Tavolini allineati, ombrelloni rigorosamente quadrati o rettangolari, colori neutri e strutture che dialogano con le facciate storiche degli edifici. Addio, invece, a pagode colorate, moquette sul selciato e impianti di climatizzazione a vista. Da oggi il Comune di Lecco ha le sue regole per i dehors: la giunta ha approvato le nuove linee guida per l'occupazione di suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e locali di somministrazione, frutto di un lavoro condiviso con Confcommercio Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Dehors, l'autorizzazione passa da 5 a 10 anni. Nuove regole anche per gli espositoriDecoro urbano e regolamentazione dei cartelli pubblicitari, specie all’ingresso dei lidi.