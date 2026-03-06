Addio mia amata Il dolore di Christian De Sica | il triste annuncio

Christian De Sica ha condiviso sui social il lutto per la scomparsa della sua cagnolina Meri, che era stata al suo fianco per molti anni. L’attore ha scritto un messaggio in cui si rivolge alla sua amata, utilizzando le parole “Addio mia amata”. La notizia ha suscitato grande commozione tra i fan e i follower dell’attore.

Lutto per Christian De Sica, che ha annunciato sui social la morte della sua amata cagnolina Meri, compagna di vita dell'attore da molti anni. Il celebre interprete del cinema italiano, che ha compiuto 75 anni il 5 gennaio, ha condiviso la triste notizia con i suoi follower attraverso un post pubblicato su Instagram. Nel messaggio pubblicato sui social, l'attore ha condiviso una tenera fotografia della cagnolina, accompagnata da poche ma sentite parole: "Ciao mia amata Meri. Buon viaggio". Il post ha subito ricevuto centinaia di messaggi di cordoglio da parte di fan e amici. Nello scatto pubblicato da Christian De Sica, Meri – un levriero italiano dal pelo bianco e dal fisico elegante – appare mentre dorme sulla poltrona del salotto di casa.