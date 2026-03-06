Addio alle diete fotocopia | oggi la nutrizione si scrive nel DNA

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha portato alla scoperta che la nutrizione non è più solo una questione di regimi alimentari temporanei, ma si basa su aspetti genetici. Studi recenti mostrano che il DNA può influenzare il modo in cui il corpo reagisce agli alimenti e alle diete. Questo cambiamento nel campo della nutrizione sta modificando le modalità di approccio alla salute alimentare.

AGI - Se fino a pochi anni fa la " dieta del momento " prometteva miracoli a chiunque la seguisse, oggi la scienza ci dice il contrario. La biologia non è democratica: ciò che per me è un " superfood ", per il tuo metabolismo potrebbe essere un rallentatore infiammatorio. Benvenuti nell'era della " nutrizione di precisione ". La nutrigenomica non è una semplice dieta, ma lo studio di come il cibo interagisce con i nostri geni. Non parliamo di fantascienza, ma di test ormai accessibili che analizzano piccoli frammenti del nostro DNA (i polimorfismi ) per capire come processiamo i nutrienti. I pilastri della dieta su misura. Tre sono i pilastri della dieta su misura.