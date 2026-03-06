L’Unione europea sta introducendo nuove regole riguardanti i prodotti vegetali e la carne coltivata. Il Consiglio ha ripreso il dibattito sulla denominazione di questi alimenti, mentre si lavora per regolamentare meglio i veggie burger e altri prodotti a base di proteine vegetali. La questione riguarda anche la possibilità di usare termini come “bistecca vegetale” o “carne coltivata”.

Mentre si richiede all’Unione europea di andare verso un sistema alimentare sempre più sostenibile, anche più vegetale, il Consiglio torna sul dibattito della denominazione. Si sposta l’attenzione sulle etichette che suonano come “di carne”. Il Consiglio europeo ha deciso di vietare l’uso di nomi di carne per gli alimenti a base vegetale e lo fa nello stesso giorno in cui viene approvato un nuovo obiettivo climatico. È accaduto giovedì 5 marzo, quando Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per dare maggiore centralità agli agricoltori nella filiera alimentare. L’accordo arriva all’interno della modifica dell’organizzazione del mercato dei prodotti agricoli, rafforzato anche da questa protezione del termine “di carne”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Addio alla bistecca vegetale, nuove regole Ue su veggie burger e carne coltivata

