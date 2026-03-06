Il centro sportivo Gaslini di via Cilea a Milano verrà riconvertito, con il via libera di Palazzo Marino, secondo il progetto dell’ex calciatore. La trasformazione prevede la sostituzione degli spazi dedicati al calcio a 11 con campi di padel e tennis, modificando così l’uso dell’area e il tipo di attività sportive praticabili nel quartiere.

Addio piccoli giocatori di calcio a 11. Benvenuti agiati amanti di padel e tennis. Il centro sportivo Gaslini di via Cilea 61, a Milano, cambia pelle. Quello che per anni è stato uno dei punti di riferimento per i ragazzini che amavano il calcio del quartiere periferico del Gallaratese, chiuso e lasciato andare in malora dal 2019, rinascerà come club esclusivo, sotto la guida dell’ex stella dell’Inter, Esteban Cambiasso. Nonostante mesi di polemiche e scontri, infatti, ieri la Giunta Sala ha dichiarato l’interesse pubblico per la proposta di riqualificazione del centro s. L’assessora Martina Riva ha infatti dato l’ok al progetto presentato a luglio 2025 dalla Camfit SSD, la società di Cambiasso, che nel 2023 aveva rilevato la Bamboo Sport Club, la quale a sua volta nel 2021 aveva comprato la A. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Addio al calcio e più padel (e cemento) nel Parco Sud. Ok di Palazzo Marino al progetto dell’ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro Gaslini

Articoli correlati

Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di CambiassoLa Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019.

Aggiornamenti e notizie su Addio al calcio e più padel e cemento...

Discussioni sull' argomento Addio al calcio e più padel (e cemento) nel Parco Sud. Ok di Palazzo Marino al progetto dell'ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro Gaslini; Addio al calcio e più padel e cemento nel Parco Sud Ok di Palazzo Marino al progetto dell’ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro Gaslini; Corallino, il libro di Franco Castaldo è un racconto d’amore dedicato alla Turris.

Addio al calcio e più padel (e cemento) nel Parco Sud. Ok di Palazzo Marino al progetto dell’ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro GasliniNonstante il parere contrario del Municipio 8 e comitati, palazzo Marino sposa il piano di Cambiasso che azzero lo sport di base nel centro comunale ... lanotiziagiornale.it

Addio al calcio e più padel (e cemento) nel Parco Sud. Ok di Palazzo Marino al progetto dell'ex nerazzurro Cambiasso per riconvertire il centro Gaslini - facebook.com facebook