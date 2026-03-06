Addio a un volto storico della città Si è spento Peppe della Bella Napoli

È deceduto Peppe della Bella Napoli, conosciuto da molti come il volto storico del suo locale a Fano. Per anni ha gestito il suo bar, accogliendo i clienti con cordialità e familiarità, scambiando con loro parole e sorrisi quotidiani. La sua presenza era diventata parte integrante della vita del quartiere, e la sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità.

Per tanti fanesi era semplicemente Peppe della Bella Napoli. Un volto familiare dietro il bancone, sempre pronto a scambiare una parola con i clienti, a salutare chi entrava o usciva dal locale. Si è spento ieri mattina Giuseppe "Peppe" Piscopo, fondatore della storica pizzeria Bella Napoli, aperta a Fano nel 1981 e diventata negli anni uno dei locali simbolo della città. Era nato il 6 ottobre 1945 e aveva 80 anni. Quella pizzeria, frutto di una sua intuizione all'inizio degli anni Ottanta, è da quasi mezzo secolo un punto di ritrovo per generazioni di fanesi. Piscopo l'ha guidata per oltre trent'anni, lasciandola circa dieci anni fa, dopo una vita trascorsa tra forno, tavoli e clienti.