Addio a sorpresa nelle giovanili Tarantino lascia l’incarico

L’Inter ha annunciato che il responsabile del settore giovanile lascia il suo incarico dopo tre anni. La società ha comunicato la fine dell’incarico senza fornire dettagli sulle motivazioni. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione interna e segna un cambiamento nello staff dedicato ai giovani calciatori. La società non ha ancora comunicato i nomi del successore.

Novità nell’organigramma dell’Inter, che dopo tre anni si prepara a cambiare il responsabile del settore giovanile. Massimo Tarantino è pronto a lasciare il ruolo ricoperto nelle giovanili nerazzurre. Per l’ex dirigente dell’Inter è infatti pronto un contratto quinquennale con la Roma, dove andrà a ricoprire le stesse mansioni. Si tratta di un ritorno per Tarantino, che aveva già lavorato nel club giallorosso dal 2013 al 2019. Da viale della Liberazione sarebbe già arrivato il via libera al suo trasferimento e ora la dirigenza nerazzurra è al lavoro per individuare il profilo che ne raccoglierà l’eredità alla guida del settore giovanile. Intanto si registrano anche i primi movimenti sulle panchine delle squadre giovanili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

