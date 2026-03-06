addio a roberto sandrelli simbolo dei giovani ribelli

A Viareggio è morto Roberto Sandrelli, un uomo di 61 anni noto per il suo atteggiamento ribelle e le vicende personali complesse. Sandrelli è deceduto il 6 marzo 2026, pochi giorni prima del suo compleanno. La sua vita è stata caratterizzata da momenti intensi e da un costante spirito di protesta. La notizia ha suscitato attenzione tra chi lo conosceva.

Viareggio, 6 marzo 2026 – Una vita ribelle e tormentata quella di Roberto Sandrelli, 61 anni (li avrebbe compiuti il 6 aprile), scomparso prematuramente. Un personaggio molto conosciuto in città (era cugino di secondo grado dell’attrice Stefania Sandrelli): una gioventù da bello e inquieto, le serate al Cavalluccio e la compagnia di amici in Passeggiata. Poi negli anni Novanta la decisione di avviare un negozio di articoli sportivi “Dimensione montagna” in via Zanardelli, dove ha a lungo abitato assieme al fratello e alla mamma. Un punto di riferimento per attrezzature e abbigliamento specializzato, che ha chiuso dopo circa quindici anni. Il terribile incidente lo scorso autunno Roberto Sandrelli si è ricostruito un percorso di vita e da tempo svolgeva attività di muratore virando su un’identità nuova e più solida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

