addio a giancarlo galavotti firma autorevole dello sport

È morto Giancarlo Galavotti, firma autorevole nel mondo dello sport. Era assente da Imola da decenni, ma il suo nome e la sua figura rimangono vivi, soprattutto nel settore dei motori. La sua presenza si era fatta sentire nel corso degli anni, lasciando un’impronta significativa nel panorama sportivo italiano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.

Mancava da Imola da decenni, ma il suo nome e la sua figura ancora sono vivi, in particolare nel mondo dei motori ma non solo. Giancarlo Galavotti, 78 anni, una delle più importanti firme della Gazzetta dello Sport e in generale del giornalismo sportivo italiano, si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì a Bangkok, che dopo la pensione aveva eletto sua residenza. La terza dopo Imola e Londra, entrambe fondamentali nella sua vita e carriera professionale. A Imola Galavotti aveva mosso i primi passi nel giornalismo, passai importanti non solo per lui ma anche per l’ Autodromo: con la sua verve e la sua visione aveva infatti dato una spinta decisiva all’internazionalizzazione del circuito, scrivendo per Motosprint e contribuendo all’arrivo dei più grandi piloti mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

