Adam O’Farrill' s Elephant concerto con un quartetto che esplora nuove traiettorie del jazz odierno

Sabato 7 alle 21.30, presso il Jazz Club di Ferrara, si terrà il concerto di Adam O’Farrill's Elephant, un quartetto che propone un repertorio innovativo nel panorama del jazz contemporaneo. La serata vedrà esibirsi il gruppo con l’obiettivo di esplorare nuove traiettorie sonore e musicali, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto coinvolgente e originale.

Sabato 7 (ore 21.30), presso il Jazz Club di Ferrara, si svolgerà il concerto di Adam O'Farrill's Elephant. Tra le voci più interessanti del jazz contemporaneo, il trombettista si è imposto giovanissimo sulla scena internazionale grazie a collaborazioni con artisti come Hiromi, Vijay Iyer, Mary Halvorson, Mulatu Astatke e alla partecipazione a importanti contesti orchestrali, tra cui la Afro Latin Jazz Orchestra. Con Elephant, O'Farrill guida un quartetto che esplora nuove traiettorie del jazz odierno, dando vita a un linguaggio in continua evoluzione, in equilibrio tra scrittura e libertà improvvisativa.

