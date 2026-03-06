Ad Affari Tuoi è il turno di Susanna | da Montesilvano alla sfida col dottore

Susanna Columbaro, residente a Montesilvano e dipendente della pizzeria di famiglia Lindoro, ha partecipato a “Affari Tuoi” dopo aver superato 36 puntate. Durante l’evento televisivo, ha aperto i pacchi nel corso della trasmissione Rai. La sua presenza nel programma si è conclusa con una sfida contro il “dottore”.

Dopo 36 puntate, Susanna Columbaro, che lavora nella pizzeria di famiglia “Lindoro”, a Montesilvano”, si è trovata ad aprire i pacchi nel noto programma televisivo Rai “Affari tuoi”. Insieme alla zia, ha condotto un’ardua lotta contro il dottore, alla ricerca dei pacchi rossi più importanti, ma la sorte non ha giocato in suo favore. Tuttavia, Susanna si è portata a casa comunque un piccolo bottino di 30mila euro. Ha rischiato di tornare a casa quasi a mani vuote, sfidando il tutto e per tutto nell’apertura finale. Per sua fortuna, dopo aver cambiato il suo pacco a metà corsa – che conteneva la ballerina – ne ha scelto uno più “ricco”. Ora non resta che scoprire di dove sarà il prossimo concorrente abruzzese, nella puntata di venerdì 6 marzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"Lavoro nella pizzeria di famiglia": Susanna, da Montesilvano, è la nuova "pacchista" abruzzese di "Affari tuoi"

