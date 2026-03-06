Acquamarina | la Corte dei Conti archivia il fascicolo

La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha deciso di archiviare il fascicolo aperto sul crollo del tetto della piscina Acquamarina. La decisione riguarda la conclusione delle verifiche e degli accertamenti svolti in relazione all’incidente. Nessuna ulteriore azione o indagine è stata avviata dopo questa decisione ufficiale. La vicenda si conclude con l’archiviazione del procedimento.

Il procuratore regionale ha spiegato che “c'era carenza di giurisdizione”, in quanto “erano stati incaricati della progettazione soggetti privati” Archiviato il fascicolo aperto dalla Corte dei Conti del Fvg sul crollo del tetto della piscina Acquamarina. Lo ha dichiarato il neo procuratore regionale, Alberto Mingarelli, incontrando la stampa alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Come riporta Il Piccolo, Mingarelli ha spiegato che “c'era carenza di giurisdizione”, in quanto “erano stati incaricati della progettazione soggetti privati”. Lo ha spiegato il neo procuratore regionale, Alberto Mingarelli, incontrando la stampa prima dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Sanità pubblica, boom dei consumi intermedi: la Corte dei conti smaschera il costo del lavoro precario Sanità, Corte dei Conti: ancora difficoltà strutturali in Calabria e Sicilia nonostante alcuni miglioramenti nei contiIl Sistema Sanitario Nazionale dopo la pandemia risulta ancora segnato da forti disomogeneità territoriali e criticità gestionali , seppur avviato... Aggiornamenti e notizie su Acquamarina la Corte dei Conti archivia.... Argomenti discussi: Crollo della piscina Acquamarina a Trieste: la Corte dei Conti ha archiviato il fascicolo; La cabinovia sotto la lente della Corte dei Conti. La cabinovia sotto la lente della Corte dei ContiIl procuratore Mingarelli: «Vedremo l'utilità delle progettazioni, e i costi del contenzioso». Archiviata la vertenza sull'Acquamarina ... rainews.it