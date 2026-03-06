Accordo imminente tra Hapoel Tel Aviv e Jonathan Motley | tutti i dettagli

Hapoel Tel Aviv sta per firmare un nuovo contratto con Jonathan Motley, che si impegnerà per le prossime due stagioni. L’accordo è in fase di definizione e coinvolge direttamente il giocatore e la società israeliana. Motley continuerà a far parte del roster della squadra, rafforzando così la formazione per la prossima stagione. La notizia riguarda esclusivamente il rinnovo dell’accordo tra le parti.

Una nuova fase per la squadra israeliana: Jonathan Motley rafforza la sua presenza in Hapoel Tel Aviv attraverso un accordo che prevede due stagioni aggiuntive con una opzione bilaterale per la terza. L’intesa riflette fiducia nelle sue caratteristiche di gioco e nel contributo alla competitività della squadra nei principali appuntamenti nazionali ed europei, offrendo stabilità al progetto sportivo e al ciclo di crescita previsto. Il nuovo contratto si compone di due stagioni aggiuntive, con un’opzione bilaterale per la terza stagione. La retribuzione attuale si attesta su circa 1,7 milioni di euro all’anno; al completamento del prossimo accordo il totale salirebbe a circa 5 milioni di euro, equivalenti a una media annua di circa 2,5 milioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Accordo imminente tra Hapoel Tel Aviv e Jonathan Motley: tutti i dettagli Tensioni tra Vasilije Micic e lo staff di Itoudis all'Hapoel Tel AvivIl presente testo analizza la fase di flessione dell’Hapoel Tel Aviv dopo un avvio di stagione particolarmente positivo. Hapoel Tel Aviv ingaggia Kessler EdwardsUn nuovo innesto arricchisce il roster dell’Hapoel Tel Aviv: kessler edwards entra a far parte della squadra, legandosi al club israeliano fino al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accordo imminente tra Hapoel Tel Aviv e.... EuroLeague: anche Maccabi - Hapoel Tel Aviv è stato rinviataLa sfida di EuroLeague tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv, valida per la 30ª giornata, è stata ufficialmente rinviata a causa dell’escalation della crisi in Medio Oriente. pianetabasket.com EuroLeague – Scontri tra Israele e Iran, rinviata la sfida tra Hapoel e Paris prevista il 3 Marzo a Tel AvivLa partita del 21° turno della stagione regolare EuroLeague tra Hapoel IBI Tel Aviv e Paris Basket, prevista per martedì 3 marzo a Tel Aviv, è stata ... basketinside.com