Accoltellò l' amante della moglie allo Zen condannato ma torna libero | Non fu un tentativo di omicidio

Un uomo che aveva accoltellato l’amante della moglie nello Zen è stato condannato, ma ora è tornato libero. Secondo la sua versione, l’episodio non rappresentò un tentativo di omicidio. La vicenda si è svolta quando si era presentato a casa dell’amante della moglie, trovandoli entrambi completamente nudi. La condanna è stata emessa in seguito alla sentenza, ma l’uomo ha ottenuto la libertà.

L'imputato, 52 anni, il 17 agosto dell'anno scorso si presentò a casa del rivale e l'avrebbe trovato completamente nudo assieme alla donna. Scoperto il tradimento avrebbe "perso la testa" e ferito gravemente la vittima. Il giudice gli ha inflitto un anno e mezzo e concesso la sospensione condizionale della pena Si era presentato a casa dell'amante della moglie, allo Zen, e avrebbe trovato i due completamente nudi. Così, con la conferma del tradimento, come aveva raccontato lui stesso, avrebbe "perso la testa" e aveva quindi accoltellato il suo rivale, finendo poi in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Adesso l'uomo, A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Accoltellò la moglie nel parcheggio del supermercato: condannato a 13 anni di carcereDaniel Manda, rumeno 49enne, il 6 gennaio dello scorso anno, ha accoltellato l’ex moglie Daniela Manda davanti alla Lidl di Seriate.

Accoltellò l’amante della moglie al centro commerciale Gran Reno: arrestato alla frontiera di VentimigliaBologna, 21 luglio 2025 – Aveva sorpreso alle spalle l’amante della moglie, un connazionale albanese, e lo aveva preso a coltellate nel parcheggio del centro commerciale Gran Reno, a Casalecchio di ... ilrestodelcarlino.it