Oggi al tribunale di Sondrio si svolge l'interrogatorio di garanzia di un uomo di 30 anni di Robbiate, arrestato mercoledì dopo aver ferito con un coltello un ospite in un’abitazione di Torre di Santa Maria. La vicenda riguarda un accoltellamento avvenuto all’interno di una casa in contrada Zarri. L’uomo si presenta davanti al giudice questa mattina per chiarire la propria posizione.

L'interrogatorio di garanzia si tiene questa mattina al tribunale di Sondrio. La ferita della vittima, un bergamasco ospite del presunto aggressore, sarà guaribile in breve tempo. Sequestrata la casa di famiglia in contrada Zarri Si terrà questa mattina, venerdì 6 marzo, al tribunale di Sondrio l'interrogatorio di garanzia del 30enne di Robbiate, nel Lecchese, finito in carcere mercoledì dopo aver ferito un suo ospite in un'abitazione di contrada Zarri, a Torre di Santa Maria. L'uomo è accusato di lesioni aggravate per aver colpito il conoscente con un tirapugni dotato di lama a scomparsa, causandogli ferite all'addome e a un braccio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

L’omicidio di Firenze. I tre uomini arrestati oggi davanti al giudiceSussiste un pericolo "grave, attuale e concreto" che, se non adeguatamente cautelati, i tre arrestati in flagranza per l’omicidio di Rifredi...

Violenza davanti ai figli, graffi e casa devastata: 30enne ammonito dal QuestoreIn un altro episodio l’uomo avrebbe colpito con un pugno la porta della cucina, mettendo nuovamente a soqquadro l’abitazione e compiendo anche gesti...

Accoltellato a scuola a La Spezia, lo zio di Abu: chiediamo giustizia immediata

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Accoltellamento in casa 30enne oggi....

Temi più discussi: Accoltellamento in casa: 30enne oggi davanti al giudice; Accoltella il cognato in strada e poi lo insegue con l'arma in mano: il video del tentato omicidio; Accoltellamento a Torre di Santa Maria: domani la convalida dell’arresto del 30enne; Accoltella l’amico. Dal diverbio al sangue: trentenne in manette.

Accoltellamento in casa: 30enne oggi davanti al giudiceL'interrogatorio di garanzia si tiene questa mattina al tribunale di Sondrio. La ferita della vittima, un bergamasco ospite del presunto aggressore, sarà guaribile in breve tempo. Sequestrata la casa ... leccotoday.it

Omicidio a Firenze, giovane uomo accoltellato in casa. Mistero sul movente, le indaginiIn via Reginaldo Giuliani. Due feriti in ospedale, ci sarebbero dei fermati. Carabinieri, scientifica e pm sul posto ... lanazione.it

Il 27enne morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontario. Risulta l'unica presente al momento dell'accoltellamento, non è in stato di fermo #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/05/giovane-morto-a-parma-la-fidanzata-indagata- - facebook.com facebook

++ Giovane morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontario ++. Risulta l'unica presente al momento dell'accoltellamento, non è in stato di fermo #ANSA x.com