Accoltellamento a Parma | 27enne muore indagata la fidanzata italo-cubana

A Parma, nella serata di mercoledì 4 marzo, un uomo di 27 anni originario della Repubblica Dominicana è stato accoltellato nel quartiere di Borgo Riccio e poi è deceduto. La sua fidanzata, di origine italo-cubana, è stata iscritta nel registro degli indagati. La scena dell’incidente e le circostanze sono al centro di indagini e dubbi da parte delle forze dell’ordine.

Omicidio o incidente? Tutti i dubbi sull'accoltellamento di Borgo Riccio Parma è sotto choc per la morte di Cristopher Gaston Ogando, 27 anni, originario della Repubblica Dominicana, accoltellato nella serata di mercoledì 4 marzo nel quartiere di Borgo Riccio. L'unica persona presente al momento della tragedia è la fidanzata, 21enne di origini italo-cubane, ora indagata dalla Procura di Parma per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. I contorni della vicenda restano confusi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, poco dopo le 18 una chiamata al 118 ha segnalato un giovane ferito alla spalla. La ragazza, in evidente stato di agitazione, inizialmente avrebbe parlato di un gesto accidentale.