Abusivismo allo Zen | sequestrata casa popolare 30mila euro di danni

Una residenza popolare situata allo Zen di Palermo è stata sequestrata dalla polizia municipale dopo che la coppia di influencer Davide e Marianna ha avviato lavori di ristrutturazione non autorizzati. L'immobile, occupato abusivamente da due decenni senza alcun contratto di concessione valido, ha subito modifiche strutturali che hanno comportato un danno stimato in 30 mila euro a carico della collettività. La coppia, nota sui social network per aver raccolto circa 600 mila follower, ha ammesso di aver modificato la volumetria dell'appartamento chiudendo il balcone per creare una stanza aggiuntiva, violando le norme edilizie.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

