Abruzzo | il 35% delle aziende agricole è guidato da donne

Il 6 marzo 2026 in Abruzzo si registra un dato importante: il 35% delle aziende agricole è gestito da donne, una percentuale superiore alla media nazionale. Questa cifra riflette la presenza femminile nel settore agricolo della regione e rappresenta una variazione rispetto alle statistiche precedenti. La situazione è stata rilevata attraverso i dati ufficiali raccolti nel corso dell’ultimo monitoraggio.

Il 6 marzo 2026 segna una data di svolta per l’agricoltura abruzzese, dove il 35% delle aziende è guidato da donne, superando la media nazionale. In un contesto regionale segnato dallo spopolamento e dalla ricostruzione post-sisma, le imprenditrici rurali stanno diventando il motore della resilienza economica dei territori interni. I dati confermano che oltre un quarto delle imprese agricole italiane ha al vertice una donna, ma in Abruzzo questa quota sale a circa un terzo del totale. La presenza femminile non si limita alla guida, ma permea tutte le filiere: dalla produzione alla trasformazione, fino alla distribuzione. Tuttavia, persistono ostacoli strutturali come l’accesso alla terra, al credito e alle tecnologie, che limitano ancora la piena parità retributiva e professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cresce il numero di imprese agricole guidate da donne: l'Abruzzo supera la media nazionale, ma restano barriere strutturali

A livello nazionale e anche regionale, fa sapere la Cia Chieti - Pescara, le leadership di donne nelle aziende agricole sono in sensibile aumento

