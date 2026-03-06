Abolizione dell’abuso d’ufficio Palamara vuole tornare in magistratura Grazie alla riforma Nordio

Il 3 marzo 2026, un ex magistrato ha annunciato pubblicamente la volontà di riprendere il lavoro nella magistratura, grazie alle modifiche apportate dalla riforma Nordio. Dopo aver lasciato il suo incarico, ora intende rientrare nel sistema giudiziario. La sua dichiarazione è stata fatta poco dopo aver lasciato un evento pubblico a Roma, attirando l’attenzione su questa possibile riapertura di un percorso professionale interrotto.

Luca Palamara vuole tornare in magistratura. Lo ha detto lui stesso il 3 marzo 2026, all’uscita dall’udienza davanti al giudice di Perugia Natalia Giubilei: «Per quanto mi riguarda, il punto di partenza resta uno e uno solo: arrivare a una definitiva chiarezza della mia vicenda giudiziaria in sede penale e potermi presentare davanti al CSM con un certificato penale illibato». Potrebbe riuscirci. E lo deve, paradossalmente, alla riforma del ministro Carlo Nordio. L’istanza presentata dai suoi difensori, gli avvocati Benedetto Buratti e Roberto Rampioni, chiede la revoca del patteggiamento del settembre 2023 per traffico di influenze illecite.... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

