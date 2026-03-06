A Siena, la commissione sulla morte di David Rossi ha presentato la relazione di metà mandato, affermando che si trattò di un omicidio. Rossi, ex capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, era caduto dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. Da tredici anni, il caso rimane avvolto nel mistero, ma le ultime indagini scientifiche sembrano aver cambiato l’interpretazione dei fatti.

La Commissione, dopo anni di audizioni e nuove analisi tecniche, ha rotto gli indugi basandosi su due perizie recentemente depositate che ribalterebbero la tesi, finora sostenuta dalle precedenti inchieste della Procura senese, del gesto volontario. La notizia più clamorosa è l’unanimità raggiunta dai commissari di ogni schieramento politico, che questa settimana hanno votato una risoluzione che qualifica ufficialmente la morte di Rossi come un omicidio. “Ne abbiamo preso atto votando all’unanimità — ha aggiunto Vinci — e ora la missione è andare avanti per trovare i colpevoli e il movente”. Le nuove prove di cui parla il presidente della Commissione riguarderebbero aspetti dinamici della caduta e ferite riscontrate sul corpo di Rossi, giudicate incompatibili con una caduta libera autoprodotta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - A Siena la relazione di metà mandato della commissione sulla morte di David Rossi: “Fu omicidio”

