a rep scambiano cinturrino per serpico

A Rogoredo, un assistente capo della polizia è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso uno spacciatore. La pubblicazione definisce il soggetto come il “Serpico di Rogoredo” e lo collega a uno stabile noto per attività di spaccio. La notizia ha suscitato attenzione, anche perché in alcuni scambi di battute tra i residenti, Cinturrino è stato confuso con un altro nome.

Rogoredo. "Il Serpico di Rogoredo nello stabile dello spaccio" titola La Repubblica, con riferimento a Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia arrestato per aver ucciso lo spacciatore Abderrahim Mansouri. L'accostamento, del tutto cervellotico, si traduce in un'analogia rovesciata. Frank Serpico, 90 anni ad aprile, all'epoca agente della polizia di New York, nel 1971 fece l'esatto contrario: denunciò le malefatte dei colleghi, i Cinturrino della Grande Mela, per capirci. 23 febbraio 2026. Né. Titolo dal Fatto Quotidiano, con le parole dell'intervistato Jeffrey Sachs: "'Non esiste né Onu né diritto per gli Usa, solo potere e denaro'".