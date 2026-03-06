Abbiamo chiesto agli studenti universitari perché Elly Schlein non si è mai recata a Kyiv per visitare la resistenza del popolo ucraino. La domanda si riferisce alla posizione del Pd sulla guerra in Ucraina e alla sua rappresentante, che non ha ancora fatto visite ufficiali nella capitale ucraina per mostrare solidarietà. La questione riguarda il suo mancato viaggio nella città.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari per quale motivo Elly Schlein non è mai stata a Kyiv, a celebrare la resistenza del popolo ucraino Abbiamo chiesto agli studenti universitari per quale motivo Elly Schlein non è mai stata a Kyiv, a celebrare la resistenza del popolo ucraino. Qui le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a [email protected]. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati (qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Il 24 febbraio ha segnato il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, nonché della coraggiosa resistenza di un popolo che, con straordinaria dignità, continua a difendere non solo la propria libertà, ma anche l’Europa e i suoi valori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A proposito della posizione del Pd sulla guerra in Ucraina

