a pisa torna la polizia turistica in servizio da aprile a ottobre

Da aprile a ottobre, la Polizia turistica torna a Pisa per presidiare le zone più frequentate dai visitatori. Il servizio sarà operativo nelle aree centrali e nelle principali attrazioni della città, con agenti impegnati a garantire sicurezza e assistenza ai turisti. La presenza delle forze dell’ordine si concentrerà soprattutto nelle ore di maggiore afflusso, per favorire un soggiorno più tranquillo e sicuro.

Pisa, 6 marzo 2026 – Sarà attivo da aprile a ottobre il servizio di polizia turistica nelle aree di Piazza del Duomo e Piazza Manin, con possibilità di estensione alle zone limitrofe di Piazza dell’Arcivescovado, Via Roma e Via Santa Maria, cuore del percorso turistico monumentale cittadino che comprende la Torre di Pisa e Piazza del Duomo. Lo ha stabilito la giunta che ha approvato l’atto di indirizzo. Il servizio, secondo l’assessore alla sicurezza e alla polizia municipale, Giovanna Bonanno, “è un investimento concreto dell’amministrazione comunale per assicurare sicurezza, legalità e accoglienza: Pisa è una città a forte vocazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Area monumentale più sicura e accogliente: ad aprile in servizio la polizia turisticaSarà attivo da aprile a ottobre 2026 il servizio di polizia turistica nell'area monumentale di Pisa.

