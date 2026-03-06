A Perugia c' è Humans of Research | la ricerca entra al museo attraverso volti e storie di chi la rende possibile

A Perugia, nelle sale di Palazzo della Penna, si svolge la nuova edizione di Humans of Research, un progetto che combina fotografie e storie per mostrare chi lavora nel campo della ricerca. L'iniziativa si svolge nel Centro per le Arti Contemporanee e mette in evidenza le persone che quotidianamente si dedicano a progetti di studio e sperimentazione. La mostra si concentra sui volti e le narrazioni di chi rende possibile la ricerca.

