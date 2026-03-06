A Monza un Job Day tutto al femminile | l' azienda che cerca e assume donne

A Monza il 6 marzo si svolge un Job Day dedicato esclusivamente alle donne, organizzato da un'azienda locale che cerca e assume candidate femminili. L’evento prevede incontri tra le candidate e i responsabili delle assunzioni, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro femminile. La giornata si svolge in un ambiente che promuove l’occupazione delle donne e favorisce il confronto tra le parti.

L'appuntamento è presso la sede del Palazzo del Lavoro. Tutte le posizioni aperte e l'attenzione dell'azienda per far conciliare famiglia con professione Un Job Day tutto in rosa. Un Job Day dedicato esclusivamente alle donne quello in programma per la giornata del 6 marzo, a Monza.Lo promuove il Centro Per l’Impiego di Monza, in collaborazione con ATM e con la Rete Artemide, e con il patrocinio del capoluogo brianzolo. L’appuntamento è dalle 9 al Palazzo del Lavoro in via Tommaso Grossi 9.Durante la giornata le candidate potranno consegnare il proprio curriculum, partecipare ai colloqui di selezione. Nell’occasione l’azienda... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

