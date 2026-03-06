A Manfredonia fino a 3500 euro per chi vuole mettersi in gioco

A Manfredonia è stato aperto un bando rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni che desiderano avviare un progetto. La presentazione si è svolta nell’aula consiliare e il termine per partecipare è l’8 aprile. Il contributo massimo disponibile è di 3.500 euro, destinato a sostenere chi vuole mettersi in gioco e realizzare le proprie idee.

Nell'aula consiliare di Manfredonia si è tenuta la presentazione del bando, ufficialmente aperto da oggi venerdì 6 marzo e fino all'8 aprile, per i giovani dai 16 ai 30 anni, che hanno l'opportunità di trasformare le proprie idee in realtà con un contributo economico fino a 3.500 euro. Può partecipare al bando chi vuole realizzare un evento, un progetto artistico, un'iniziativa di volontariato o un'attività per la comunità. 'Si Puó Fare! in sicurezza a Manfredonia'. Si possono presentare le proposte sul sito dedicato. Per offrire supporto diretto ai partecipanti, è attivo lo sportello informativo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la sede del Comune di Manfredonia per aiutarti nella presentazione del progetto.