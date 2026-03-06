A lezione di legalità e cittadinanza con la Polizia

Nella mattinata di martedì scorso, operatori di polizia hanno tenuto una lezione dedicata alla legalità e alla cittadinanza consapevole. L'incontro si è rivolto principalmente a studenti, ai quali sono state illustrate le norme fondamentali e il ruolo delle forze dell'ordine nel mantenimento dell’ordine pubblico. Un momento di approfondimento che ha coinvolto i partecipanti in modo diretto e pratico.

Legalità e cittadinanza consapevole. Sono i temi che, nella mattinata di martedì scorso, operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Lugo con personale della Polizia di Stato di Ravenna hanno affrontato, incontrando circa 75 studenti del biennio dell’istituto ‘Stoppa’ indirizzo sociosanitario. L’iniziativa si inserisce nel programma di prossimità promosso dalla Polizia di Stato che, per l’anno scolastico 2025-2026, ha avviato la nona edizione del progetto-concorso ‘PretenDiamo Legalità’, realizzato con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato a diffondere e rafforzare la cultura della legalità tra le nuove... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

