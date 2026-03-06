A Forlì serve il miglior Stephens A febbraio una battuta d’arresto

A Forlì, DeShawn Stephens è arrivato lo scorso dicembre e da allora ha assunto un ruolo importante nel roster di Antimo Martino. A febbraio, il giocatore ha subito una battuta d’arresto durante una partita. La sua presenza è stata considerata fondamentale per la squadra, che si affida alle sue prestazioni per migliorare le proprie sorti.

Dal suo sbarco a Forlì, lo scorso dicembre, DeShawn Stephens è stato chiamato a fornire una dimensione differente allo scacchiere di Antimo Martino. Centimetri, chili e soluzioni differenti nella metà campo offensiva: tutte caratteristiche che, fino a due mesi e mezzo fa, latitavano. Numeri alla mano, Stephens viaggia con medie individuali confortanti. Mette a referto 14,7 punti e 8,5 rimbalzi (di cui ben 3,6 offensivi) a partita, in 33’ di utilizzo. Tutte voci che lo collocano al top tra le fila dei forlivesi: nessuno segna più di lui e cattura più rimbalzi, col primo minutaggio del roster. Nonostante questi dati solidi su scala stagionale, la percezione di alcune prestazioni recenti lascia spazio a qualche dubbio sull’effettiva continuità del suo impatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A Forlì serve il miglior Stephens. A febbraio una battuta d’arresto Leggi anche: Forlì-Rimini si decide sotto canestro. Nel derby serve subito un super Stephens Forlì, Avellino mette ko l’UniEuro: non basta l’esordio di StephensForlì, 14 dicembre 2025 – Forlì non approfitta delle assenze di Avellino e cade in Irpinia per 90-79, in una gara all’inseguimento per tutti i 40’. Una raccolta di contenuti su Forlì serve. Temi più discussi: CISL Romagna: Impennata delle malattie professionali, serve più partecipazione. A Forlì-Cesena +10% nel 2025; Torres, contro il Forlì non solo una giornata no: ora serve una reazione; Forlì, Miramari dopo il ko con la Ternana: Troppo scolastici nel primo tempo, serve più praticità; Cinque morti sospette in ambulanza a Forlì: indagato operatore 27enne. A Forlì serve il miglior Stephens. A febbraio una battuta d’arrestoDal suo sbarco a Forlì, lo scorso dicembre, DeShawn Stephens è stato chiamato a fornire una dimensione differente allo scacchiere di Antimo Martino. Centimetri, chili e soluzioni differenti nella metà ... ilrestodelcarlino.it A Forlì serve presto il vero Allen. Numeri crollati dopo il piccolo stopForlì ha un problema Allen. Problema di rendimento, non fisico o comportamentale. Kadeem da quattro partite non sta giocando come nelle sue prime. Forse è un semplice calo di rendimento dovuto alla ... ilrestodelcarlino.it | Goal del Mezzolara 74’ - Battisti serve Ganzaroli che dall’out di destra mette in mezzo trovando la scivolata vincente di Vinci per lo 0-5. FCR Forlì 0-5 Mezzolara 5’ Derjai (M) 31’ Fabretti (M) 53’ Chmangui (M) 60’ Battisti (M) 74’ Vinci (M) - facebook.com facebook