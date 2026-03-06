Il tecnico del Bari, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Serie B contro il Pescara, sottolineando di essere l’unico a mantenere fiducia negli arbitri. Longo ha commentato che Insigne avrebbe potuto evitare di mettere pressione e ha espresso la sua convinzione nella competenza degli ufficiali di gara. La sfida si giocherà domenica.

Il tecnico del Bari Moreno Longo ha tenuto la conferenza stampa per il match di Serie B che si disputerà domenica contro il Pescara. L’allenatore si è soffermato sulle accuse di Lorenzo Insigne rivolte all’arbitraggio nella sfida contro il Frosinone terminata 2-2 per il club abruzzese. L’ex Napoli aveva dichiarato: “ Sul rigore non possiamo subire queste ingiustizie. Abbiamo visto il replay, Altare tocca la palla. Il suo braccio è sulla schiena perché perde l’equilibrio. Non è la prima volta che subiamo queste ingiustizie, meritiamo più rispetto e parlo anche a nome della società “. In merito alle parole di Insigne, Longo ha spiegato: “ Poteva evitare certe dichiarazioni proprio perché è un partita già ricca di un significato speciale, poteva evitare di mettere pressione alla classe arbitrale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A fidarsi degli arbitri è rimasto solo Longo del Bari: “Insigne poteva evitare di mettere pressioni, ho grande fiducia in loro”

Leggi anche: Il giudizio degli arbitri su Bastoni: "La simulazione ci poteva assolutamente stare"

La giunta di Fico è un grande vaffa a Beppe Grillo che è rimasto soloEcce Beppe: «Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo», scrive Grillo in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook e sul blog la sera del...