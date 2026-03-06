A chi servono davvero le chiamate mute che continui a ricevere | Così i truffatori selezionano le vittime

Le chiamate mute che continuano a ricevere sono utilizzate dai cybercriminali per raccogliere dati sulle potenziali vittime. Attraverso queste chiamate, i truffatori cercano di individuare le fasce orarie in cui le persone rispondono o restano in linea più a lungo. Questo metodo permette loro di selezionare con maggiore precisione le persone da prendere di mira.

Le chiamate mute potrebbero essere il primo strumento con cui i cybercriminali si avvicinano alle potenziali vittime, reperendo informazioni utili, come la fascia oraria in cui rispondono o quanto tempo restano in chiamata. L'avviso del Codacons. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi sono davvero le ghiandaie, le “imitatrici dei boschi”: perché si chiamano così e dove vivono in ItaliaLa ghiandaia (Garrulus glandarius) è una specie boschiva, ma ormai comune anche nei parchi cittadini.

Condannati i truffatori dei lingotti d’oro ma la sentenza fa discutere: “Non è certo il risarcimento alle vittime”Arriva la sentenza di patteggiamento per i cinque imputati legati alla Global group consulting Spa, ovvero la società di consulenza al centro la...

Approfondimenti e contenuti su A chi servono davvero le chiamate mute....

Discussioni sull' argomento Il Festival di Sanremo dietro le quinte; Barriere digitali: così Accessiway aiuta a seguire le norme europee mettendo la persona al centro; Caffè e cacao senza freni. Spiegone sconsolato del perché costano così cari; Le cose da sapere sull’Iran per capire questa guerra.

Così il mister in conferenza https://mdst.it/3MZEKvZ #SportMediaset - facebook.com facebook

Laura e Roberta... così fate commuovere anche noi #SciAlpino #AlpineSkiing #WinterSport #FISAlpine #ValdiFassa x.com