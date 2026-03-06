Vinatzer e gli altri atleti italiani parteciperanno al gigante di Kranjska Gora 2026, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si svolgerà con Vinatzer che indosserà il pettorale numero 8. La partenza è prevista alle ore 10.00, con la gara trasmessa in diretta TV e in streaming. Sette atleti italiani prenderanno parte alla prova.

Alex Vinatzer sarà uno dei punti di riferimento dell’Italia nel gigante maschile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sette atleti. L’altoatesino inseguirà un risultato di rilievo dopo non essere riuscito a brillare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con il chiaro intento di essere protagonista nel finale di stagione. L’azzurro scatterà con il pettorale numero 9: l’ingresso nel secondo sottogruppo di merito è stato guadagnato prima dei Giochi e andrà difeso con il massimo impegno. Al cancelletto di partenza si presenteranno anche Luca De Aliprandini (26), Giovanni Borsotti (29), Filippo Della Vite (33), Tobias Kastlunger (55), Stefano Pizzato (59), Simon Talacci (60). 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Kranjska Gora 2026: n. di pettorale, tv, streaming

