A che ora parte Sofia Goggia oggi discesa Val di Fassa 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi alle 11, sulla pista della Val di Fassa, si svolge la discesa femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nove atlete italiane sono in gara, con Sofia Goggia che partirà con il pettorale di gara. La competizione sarà trasmessa in diretta TV e streaming.

Saranno ben nove le azzurre al via della discesa femminile della Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 6 marzo, l’azione scatterà alle ore 11.30, e saranno 55 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 12.00.20: la discesa libera femminile della Val di Fassa, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Per la discesa femminile della Val di Fassa (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD fino alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

