A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa Val di Fassa tv streaming

Oggi in Val di Fassa si svolgono due gare di sci alpino in meno di ventiquattro ore, tra cui una discesa. La startlist è stata pubblicata e la competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Le prove sono decisive per determinare le posizioni in vista della finale di Lillehammer. Gli atleti si preparano per affrontare le piste di questa giornata intensa e piena di sfide.

È il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del mondo di sci alpino femminile propone la prima delle due discese libere in Val di Fassa. La gara, recupero di quella non disputata a Crans Montana, inizierà alle 11:30. La discesa di oggi e quella in programma domani costituiranno due snodi cruciali per la volata che assegnerà la Coppa di specialità. Sofia Goggia deve recuperare 160 punti alla leader Lindsey Vonn e ha bisogno di cambiare marcia nel contesto di un duello che vede in corsa numerose concorrenti. Indispensabile per l’azzurra, che in stagione vanta solo due terzi posti in libera, riuscire a ritrovare quel successo conquistato per l’ultima volta nel gennaio 2025 sull’Olympia delle Tofane a Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val di Fassa, tv, streaming A che ora lo sci alpino oggi: startlist prova discesa Val di Fassa, tv, streamingLa stagione corre veloce verso la sua conclusione e si appresta ad emettere inappellabili verdetti sui diversi vincitori delle varie classifiche. Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa Val di Fassa, tv, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati a A che ora lo sci alpino oggi startlist.... Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming; Presentata ad Itas la Coppa del Mondo sci alpino Val di Fassa; Sci, discesa libera femminile in Val di Fassa: a che ora e dove vederla in diretta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming. A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Val di Fassa, tv, streamingÈ il momento della verità: due gare in meno di ventiquattro ore per definire il quadro della situazione in vista della finale di Lillehammer. La Coppa del ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it IN VENDITA VAL DI FASSA Ci sono luoghi che non sono solo case, ma piccoli rifugi dove tornare ogni volta che senti il bisogno di respirare la montagna. A Campitello di Fassa ti aspetta un appartamento completamente ristrutturato, con ingresso indipendent - facebook.com facebook Nina Ortlieb Trainingsbeste und in Val di Fassa Mitfavoritin x.com