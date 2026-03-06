A che ora il biathlon oggi | startlist individuale maschile Kontiolahti tv streaming

Venerdì 6 marzo, a Kontiolahti, si svolge la gara individuale maschile di biathlon, con la startlist già annunciata. La competizione fa parte della prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La diretta sarà disponibile sia in televisione che in streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’evento in tempo reale.

Oggi, venerdì 6 marzo, prosegue la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia), messa in archivio la 15 km Individuale femminile con l’affermazione della svedese Elvira Oeberg, a precedere la sorella Hanna, sarà la volta degli uomini nel medesimo format di gara. 20 km da affrontare per gli uomini, da considerare nella gestione delle energie in vista del poligono. Sessioni di tiro che, nel corso della prova riservate alle donne, non sono apparse così selettive in considerazione del coefficiente di difficoltà al poligono. In sostanza, il fattore discriminante è stata più nella velocità sugli sci stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora il biathlon oggi: startlist individuale femminile Kontiolahti, tv, streamingOggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon.

Quando il biathlon oggi in tv: orario individuale femminile Kontiolahti, startlist, streamingOggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon.

