A Cervignano mostra di scultura di Marco Petean

Sabato 14 marzo alle ore 11, nello spazio espositivo della Biblioteca civica Giuseppe Zigaina di Cervignano verrà inaugurata la mostra Dialoghi sulla linea dell'orizzonte. A mio padre, alla mia terra, dello scultore Marco Petean, curata da Diana Cerne e presentata da Francesca Agostinelli. La mostra è promossa dal Comune di Cervignano con il patrocinio del Museo Galleria Premio Suzzara, del Comune di Suzzara (Mantova), del Comune di Aquileia e della Fondazione Società per la conservazione della Basilica di Aquileia.

Reggio Emilia: Cristiana Valentini, un’artista tra disegno, scultura e ricerca espressiva. Mostra aperta.Reggio Emilia si prepara ad accogliere la personale di Cristiana Valentini, un’artista eclettica che esplora i confini tra disegno, illustrazione e...

Mostra “Stars and tears” di Marco VespasianiAl museo delle Genti d’Abruzzo è possibile visitare, fino al prossimo 8 febbraio, la mostra di Marco Vespasiani, dal titolo “Stars and tears”.