A Bari un laboratorio di cucina per i ragazzi autistici | Passo importante per la loro autonomia

A Bari è stata inaugurata questa mattina una cucina dedicata ai ragazzi autistici, realizzata dal centro socio educativo “Enrico Micheli” in collaborazione con l’ANGSA, l’associazione dei genitori di persone con autismo. La cucina sarà utilizzata come parte di un progetto volto a favorire l’autonomia dei giovani coinvolti, che ora potranno partecipare a attività di cucina sotto supervisione. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e operatori del settore.

Inaugurata questa mattina la cucina che farà da base per uno speciale progetto, voluto dal centro socio educativo “Enrico Micheli”, creato e gestito dall’ANGSA (Associazione Genitori perSone con Autismo) e accreditato dal Sistema Sanitario Regionale. L'obiettivo del progetto è quello di offrire gratuitamente ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico, già seguiti nel centro, un Corso Base di Cucina, per consentire loro di provvedere in modo autosufficiente ai loro bisogni e gusti alimentari, in modo sano, sicuro e creativo. A guidare i ragazzi lungo questo percorso, un’esperta di cucina e gli operatori specializzati in ASD, per adattare ogni “piatto” alle capacità di ciascuno”. 🔗 Leggi su Baritoday.it Dalle mani dei ragazzi autistici ai banchi del supermercato: in provincia di Bari il progetto che unisce lavoro, autonomia e inclusioneIl progetto promosso da Maiora porta nei punti vendita Interspar di Triggiano e Locorotondo i peperoni cruschi lavorati da ragazzi autistici in... Leggi anche: Bari: la compagnia teatrale parrocchiale e “un piccolo miracolo” I ragazzi e la loro bravura, la disponibilità di adulti sensibili Contenuti e approfondimenti su A Bari un laboratorio di cucina per i.... Temi più discussi: Deloitte inaugura SmartXLab a Bari: il nuovo laboratorio di cybersecurity per proteggere le infrastrutture produttive italiane; SmartXLab, a Bari un nuovo laboratorio per la cybersecurity industriale; Otto fornelli per l’autonomia: a Bari la cucina diventa scuola di indipendenza per i ragazzi autistici; A Bari un Reading Sociale a cura di Francesca Palumbo e delle partecipanti al Laboratorio di scrittura ‘Incipit’ per ricordare e dare linfa alla Giornata della Donna. A Bari il laboratorio di cucina per ragazzi con autismoA Bari nasce il laboratorio di cucina per ragazzi con autismo: corso gratuito al centro ANGSA Enrico Micheli. Inaugurazione il 6 marzo alle 11.30. pugliapress.org ANGSA Bari: nasce il laboratorio di cucina per ragazzi con autismoÈ un progetto ambizioso e dalle grandi potenzialità quello che si inaugura venerdì 6 marzo a Bari, presso il Centro Socio-Educativo Enrico Micheli, creato e gestito dall’ANGSA (Associazione Nazional ... giornaledipuglia.com Bari, “ambulatori solidali” inaugurati al Santa Maria Hospital: assistenza gratuita per le persone in condizioni di fragilità economica e sociale: Al Santa Maria Hospital di Bari sono stati inaugurati “ambulatori solidali”, un progetto nato dalla collaborazione tra Fo - facebook.com facebook Un grazie riconoscente all’ODG Puglia e al suo presidente Maurizio Marangelli che mi hanno conferito il premio alla carriera intitolato a Michele Campione (22a edizione): la cerimonia è avvenuta domenica 1 marzo a Bari nel foyer del teatro Perruzzelli. x.com