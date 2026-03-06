A soli nove anni, un ragazzino ha già guidato una Lamborghini, seduto sulle ginocchia di suo padre. Ora, questa stessa persona mira a competere nel campionato mondiale di auto. La passione per le corse ha accompagnato tutta la sua vita, portandolo a intraprendere un percorso che lo vede puntare alle più alte sfere del motorsport.

Nel dna di Andrea Kimi Antonelli c'è sempre stata la passione per le corse, al punto che a soli 9 anni si mise alla guida di una Lamborghini, seduto sulle gambe di papà Marco. Ora il pilota bolognese, pupillo di Toto Wolff, sogna il Mondiale con la Mercedes. Per conoscere le storie di tutti i piloti che correranno nella nuova stagione di Formula 1, non perderti il nostro speciale G+. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A 9 anni su una Lamborghini, ora punta al Mondiale: la storia di Antonelli

