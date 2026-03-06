9 marzo | sciopero totale a Biella ospedali bloccati

Il prossimo 9 marzo 2026 a Biella si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà tutto il settore sanitario. Durante questa giornata, gli ospedali della città e del territorio dell’ASL BI non effettueranno prestazioni e servizi, causando la sospensione delle attività quotidiane. La protesta interesserà tutte le strutture pubbliche e private del comparto sanitario locale, portando a un blocco totale delle operazioni.

La vita quotidiana a Biella e nel vasto territorio dell'ASL BI subirà una significativa interruzione operativa il prossimo lunedì 9 marzo 2026. Diverse organizzazioni sindacali hanno confermato la loro adesione allo sciopero generale, prevedendo che le prestazioni non urgenti presso l'ospedale locale potrebbero non essere garantite durante tutta la giornata. Il calendario del conflitto sociale indica un blocco completo delle attività ordinarie, con impatti diretti sui turni diurni e notturni. La situazione richiede attenzione particolare da parte dei cittadini che necessitano di assistenza medica non emergenziale in quella specifica data. 🔗 Leggi su Ameve.eu

