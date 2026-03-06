9 marzo 2026 | sciopero a Roma scuole chiuse e caos per le famiglie

Il 9 marzo 2026 a Roma si terrà uno sciopero che coinvolge le scuole della città, con tutte le strutture educative che potrebbero rimanere chiuse. La mobilitazione sindacale è stata indetta in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, creando disagi per le famiglie e interrompendo le attività scolastiche. La giornata si preannuncia quindi di forte impatto sul sistema educativo locale.

Il lunedì 9 marzo 2026 promette di essere una giornata di sconvolgimento per il sistema scolastico romano, dove la didattica rischia di fermarsi completamente a causa della mobilitazione sindacale indetta in coincidenza con la Giornata internazionale della donna. Studenti e genitori si preparano ad affrontare un vuoto educativo che impatterà sui nidi, sulle scuole e persino sulle università della Capitale, costringendo le famiglie a gestire l'assenza dei servizi di cura. La proclamazione arriva da un'alleanza tra Usi-Unione sindacale italiana, Clap, Slai Cobas, Usb e Flc Cgil, che hanno unito le forze per chiedere parità di genere e diritti delle donne contro una cultura definita come maschilista e patriarcale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milano-Cortina, scuole chiuse per l'inaugurazione: famiglie e lavoratori nel caosDomani, venerdì sei febbraio, scuole chiuse a Milano nell'area della circonvallazione esterna in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi...

Sciopero 9 marzo 2026, stop a scuole, sanità e trasporti: i servizi che si fermerannoLunedì 9 marzo 2026 l'Italia si ferma per la mobilitazione sindacale che coinvolgerà diversi settori chiave del Paese.

